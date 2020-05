Garage De Smedt klaar voor volledige heropening: “Nee, de wagens aanraken mag niet” Joeri Seymortier

10 mei 2020

09u10 0 Lievegem Niet alleen de winkels, maar ook de garagehouders mogen maandag de deuren weer openen. Bij Garage De Smedt langs de N9 in Waarschoot zijn ze volledig klaar.

De voorbije weken mochten garagehouders enkel winterbanden vervangen door zomerbanden. “Blijkbaar was dat een essentiële herstelling”, zeggen Jan De Smedt en Carine Lippens van de Honda-garage langs de N9. “We hebben heel onze zaak coronaproof gemaakt, met respect voor de afstandsregels. Met stickers op de vloer en plexischermen. Wagens en ook de sleutels van klanten worden gedesinfecteerd bij aankomst. Dat gebeurt nog eens net voor de auto terug naar de klant gaat. Er zijn gels, maskers en handschoenen. We werken echt in bijna ‘klinische omstandigheden’. In de showroom gaan de wagens op slot en er hangt een sticker op dat je ze niet mag aanraken. Een nieuwe wereld, maar alles voor de veiligheid”, klinkt het.