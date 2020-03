Gaan Beekse Feesten 2020 door? “Pas begin juni gaan we beslissing nemen” Joeri Seymortier

30 maart 2020

09u35 0 Lievegem De vzw Beke ons Dorp wil pas begin juni een definitieve beslissing nemen of de Beekse Feesten in Lievegem dit jaar zullen doorgaan of niet.

De Beekse Feesten staan in juli gepland, maar of dat in deze coronatijden mogelijk zal zijn, is een andere vraag. “Voorlopig worden de feesten niet afgelast”, zegt Peter Swankaert. “Door de coronacrisis ziet het er naar uit dat we een saaie zomer tegemoet gaan. Heel wat festivals en activiteiten zijn nu al afgelast. Wij krijgen ook de vraag of de Beekse Feesten wel doorgaan het eerste weekend van juli. Voorlopig wordt nog niks beslist, omdat het gewoon te vroeg is. Iedereen wil uiteraard dat de feesten plaatsvinden. Het bestuur doet achter de schermen gewoon verder. Iedereen van ons zal het nodig hebben om samen te feesten. Er moeten Beekse Feesten komen, desnoods een light versie. Als het mag uiteraard. Zolang de overheid het dan niet zal verbieden, heeft het bestuur de ambitie om de Beekse Feesten te organiseren.”

Info: www.beeksefeesten.be.