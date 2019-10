Fusiegemeente Lievegem heeft nieuwe website Joeri Seymortier

10 oktober 2019

09u03 0 Lievegem De fusiegemeente Lievegem heeft haar nieuwe website gelanceerd.

Lievegem wil in de toekomst inzetten op een uitgebreide digitale dienstverlening, zodat je veel zaken van thuis uit kan regelen via het thuisloket. “We blijven continu doorwerken aan de mogelijkheden van de website, en volgen de laatste ontwikkelingen op de voet”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Zo creëren we een dienstverlening op maat van iedereen. De indeling op de nieuwe website probeert de surfervaring van onze inwoners te vergemakkelijken. We werken op thema en komen los van de verschillende teams: je vind pagina’s dus eerder thematisch terug dan per klassieke dienst. Ook een melding maken is zo gebeurd, net zoals het maken van een reservatie of het raadplegen van de UiT-agenda voor activiteiten in Lievegem. Al het belangrijke nieuws kan je eveneens op de hoofdpagina terugvinden.”

Alle tekst op de webpagina’s kan je laten voorlezen. De website zal blijven veranderen in de komende maanden.

Info: www.lievegem.be.