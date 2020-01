Fusie tussen buren, Solvas neemt Pattyn over: “Grootste fusie sinds jaren in Meetjesland” Al zesde overname voor ondernemer Dominique Willems Joeri Seymortier

30 januari 2020

14u49 0 Lievegem Zakenkantoor Solvas uit Zomergem en Aalter neemt concurrent Pattyn uit de Dreef in Zomergem over. De twee kantoren liggen in Zomergem op amper 500 meter van mekaar en smelten nu samen. Dominique Willems van Solvas is hiermee aan zijn zesde overname toe, en heeft nu 51 medewerkers. Yannick De Vrieze, de CEO van Pattyn, wordt mede-eigenaar van Solvas. Zijn zeven medewerkers komen mee over.

Meteen is er duidelijkheid rond de geheimzinnige borden die de voorbije dagen in het straatbeeld van Lievegem verschenen. Het rode hart met daarbij de letters S en P, staat dus voor de fusie tussen Solvas en Pattyn. “We wilden de mensen wat nieuwsgierig maken, en dat is aardig gelukt”, zegt Dominique Willems (39) van Solvas. “De overname van Pattyn is in het Meetjesland de grootste fusie sinds lange tijd in onze sector. Je vindt niet zoveel kantoren meer met zeven medewerkers, dus we zijn blij dat Pattyn nu ook onder de vleugels van Solvas komt. De naam Pattyn zal op termijn inderdaad verdwijnen, maar het mooie kantoorgebouw in de Dreef blijft behouden. CEO Yannick De Vrieze en zijn vader Daniël stappen mee in het bestuur van Solvas, en worden mede-eigenaar. Waarom we deze fusie doen? In de wereld van bank en verzekering is alles in evolutie, en er verdwijnen overal kantoren. Solvas en Pattyn zijn twee ambitieuze kantoren op amper 500 meter van mekaar. We hebben dezelfde visie, en er was dan ook snel een match toen we rond de tafel gingen zitten. De kerntaak van Pattyn ligt bij het bankgedeelte en de kredieten, en daar is bij Solvas nog wat versterking welkom.”

We liggen op 500 meter van mekaar en hebben dezelfde visie. Er was dan ook snel een match toen we rond de tafel gingen zitten Dominique Willems, CEO Solvas

Versnelling hoger schakelen

Yannick De Vrieze, de CEO van Pattyn, is amper 29 jaar en zit vol ambitie. Maar waarom laat je op die jonge leeftijd een bloeiend kantoor over? “Ik wil nu een paar versnellingen hoger schakelen, door met de trein van Solvas mee te rijden”, zegt Yannick. “We zijn zelf gegroeid van een kleine bank met twee mensen, tot een mooi kantoor met zeven medewerkers. Door onder de koepel van Solvas te gaan werken, krijgen we nu ook alle expertise samen onder één dak. Belangrijk voor onze klanten: dezelfde service en gezichten die ze gewoon zijn van bij Pattyn blijven behouden. We worden dankzij Solvas alleen nog gespecialiseerder en sterker.”

Ik wil nu een paar versnellingen hoger schakelen, door met de trein van Solvas mee te rijden Yannick De Vrieze, CEO Pattyn

Grote werkgever

Door de fusie wordt Solvas met 51 medewerkers en zowat 10.000 klanten een van de grote werkgevers in Zomergem. Solvas heeft ook nog kantoren in Aalter en Oostende. Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Lievegem is blij dat de toekomst van de kantoren is verzekerd in Zomergem. “Ik wil de twee jonge ondernemers uitdrukkelijk feliciteren”, reageert burgemeester Vermeire. “In een veranderende wereld, moet je om te overleven durven aanpassen aan de veranderingen. Ook als gemeente hebben we vorig jaar een fusie aangedurfd. Daardoor hebben we ons team veel meer kunnen specialiseren, en zijn we sterker geworden. Ook in de wereld van de zakenkantoren is het vandaag belangrijk om je niet te laten opeten, maar om samen een nieuw succesverhaal te schrijven”, zegt Tony Vermeire nog.