Frontman Groen Lievegem stapt op: Peter Cousaert verlaat politiek Joeri Seymortier

12 september 2019

11u15 2 Lievegem Peter Cousaert, de frontman van Groen Lievegem, neemt ontslag als gemeenteraadslid. De uitleg blijft vaag: “Om persoonlijke redenen.”

Peter Cousaert uit Waarschoot was lijsttrekker voor Groen, en slaagde er vorig jaar in met zijn partij drie zetels binnen te halen in de nieuwe fusiegemeente Lievegem. Hij geeft de fakkel nu door aan Lut Van der Spurt. Samen met Annemie De Bie en Wout Bonroy zal zij voortaan de stem van Groen in de gemeenteraad van Lievegem laten klinken. Over de reden van zijn vertrek blijft Cousaert, ook na wat aandringen, op de vlakte. “Ik stap op om persoonlijke redenen. Meer wil ik daar niet over kwijt”, zegt de man. “Ik ben dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen: nationaal, regionaal en lokaal. Ik neem dan ook afscheid in vriendschap.”

Opvolgster Lut Van der Spurt woont in Lovendegem, en was daar al drie jaar gemeente- en ocmw-raadslid. “Ik kijk er naar uit om mijn steentje bij te dragen, en te pleiten voor een verkeersveiliger Lievegem”, zegt Lut. “Om de fusie echt te doen slagen, moeten we zorgen dat we elkaar beter leren kennen en goed samenwerken. Maar we mogen de eigenheid van de kernen niet opgeven. Daar wil ik mijn schouders onder zetten in de gemeenteraad.”