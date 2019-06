Frank Veire (60) kroont zich zesde jaar op rij tot biljartkampioen en is ‘Man van het seizoen’ Joeri Seymortier

17 juni 2019

09u13 0 Lievegem Frank Veire (60) uit Waarschoot is gekroond tot ‘Keizer’ van het biljartseizoen 2018-2019 bij BC ‘Krijt op Tijd’ in Polderzicht in Sint-Jan-in-Eremo.

Frank Veire dult weinig concurrentie, want hij is nu al voor de zesde keer op rij kampioen. De tweede plaats dit seizoen gaat naar Danny Huyghe en brons is voor Marc Huyghe. Frank Veire is ook ‘Man van het seizoen’ bij het GEOZ-verbond, in tweede afdeling. “Ik heb dit seizoen geen enkele wedstrijd verloren. Daar ben ik best trots op”, zegt Frank Veire nog.