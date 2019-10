Frank Deboosere komt volgende maand naar Zomergem Joeri Seymortier

02 oktober 2019

17u01 4 Lievegem De jongeren van de Sint-Vincentius Middenschool in Zomergem bij Lievegem maken zich op voor het bezoek van weerman Frank Deboosere.

De weerman van de VRT komt op dinsdag 12 november naar Zomergem. Op die dag organiseert de vrijwilligersorganisatie XIU (‘k zie u) de fluodag. “We willen iedereen die zichtbaarheid op de fiets belangrijk vindt hierbij betrekken, want zichtbaarheid in het verkeer belangt iedereen aan”, zegt Isabelle Vercruysse van XIU. “We hopen dat die dag zoveel mogelijk mensen het juiste voorbeeld geven, en dat met een foto en hashtag #fluodag op sociale media laten zien.”

Om de XIU-actie te ondersteunen zal Frank Deboosere de vijf Vlaamse provincies bezoeken, met de fiets en met fluo. Frank Deboosere vertrekt op dinsdag 12 november aan het St Andreas Instituut in Oostende, om 6.30 uur. Vervolgens bezoekt hij Oost-Vlaanderen (Lievegem) rond 8.15 uur, Antwerpen (Oostmalle) rond 11.15 uur, Limburg (Lommel) rond 13.15 uur, Vlaams Brabant (Heverlee) rond 15 uur, om tenslotte ’s avonds rond 18.30 uur aan te komen in Halle. “Onze flitsende weerman Frank doet dit als XIU-ambassadeur om aandacht te vragen voor de zichtbaarheid in het verkeer tijdens de donkerste periode van het jaar”, klinkt het nog.