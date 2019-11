Frank Deboosere brengt flitsbezoek aan Sint-Vincentiuscollege Anthony Statius

08 november 2019

15u07 2 Lievegem Weerman en XIU-ambassadeur Frank Deboosere brengt op dinsdag 12 november een flitsbezoek aan elke Vlaamse provincie in het kader van de Fluodag. Rond 8 uur passeert hij aan het Sint-Vincentiuscollege, de Middenschool in Zomergem.

Op dinsdag 12 november organiseert de vzw XIU voor het tweede jaar op rij de Fluodag waarop onder andere scholen en gemeentes uitgedaagd worden om te laten zien dat ze zichtbaarheid in het verkeer belangrijk vinden. Dit kunnen ze doen door via sociale media hun meest zichtbare selfie of foto te delen met de hashtags #xiugraag #xiugraaginfluo #fluodag en #wijdoenmee.

Om de actie kracht bij te zetten fietst weerman Frank Deboosere samen met de vrijwilligers van XIU die dag een flitsbezoek aan zeer actieve XIU-scholen in de vijf Vlaamse provincies. De fietsers vertrekken om 7 uur aan het Sint-Andreas Instituut in Oostende en vervolgens staat het Sint Vincentiuscollege in Lievegem op het programma. Daarna passeert de bende nog in Oostmalle, Lommel en Heverlee en de aankomst is voorzien in Halle.