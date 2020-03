Fitness Fun Move lanceert coronafitness Anthony Statius Joeri Seymortier

10 maart 2020

07u24 0 Lievegem In Lievegem neemt Fitness Fun Move voorzorgen tegen de gevolgen van het coronavirus. Eigenaar Peter Van De Velde lanceert daarom coronafitness.

“Coronafitness zijn dagelijkse videosessies op Facebook waarbij er samen met een coach via de webcam wordt getraind”, zegt Peter. “Tijdens de sessies kunnen ook vragen over de oefeningen of over de trainingsschema's worden gesteld. We willen hiermee een alternatief bieden voor onze leden die verplicht thuis zouden moeten blijven. Zo kunnen onze leden tijdens een eventuele quarantaine toch aan hun gezondheid werken.”

Meer info op www.fun-move.be of via facebook/instagram.