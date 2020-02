Fitness Fun Move blaast 30 kaarsjes uit, en viert met maandelijkse acties Joeri Seymortier

24 februari 2020

11u20 0 Lievegem Fitness Fun Move uit Zomergem bestaat dertig jaar en dat wordt heel het jaar gevierd met maandelijkse acties.

Met de komst van een eerste Basic-Fit in Lievegem gaat er veel veranderen in de fitnesswereld, maar Fun Move wil zich als vaste waarde profileren. “Mijn ouders Jan Van De Velde en Hilde Van Hollebeke, hebben deze zaak dertig jaar geleden opgericht”, zegt zaakvoerder Peter Van De Velde. “We zijn blij dat we de zaak mogen verderzetten. Wij willen iedereen fitter maken, zodat iedereen meer kan genieten van het leven. Tot eind februari hebben we nog een ‘verjaardagsdeal’ en kan je sporten aan 19,99 euro per maand. In maart kunnen mensen zelfs jaarabonnementen winnen. Hoe dat kan wordt bekendgemaakt op onze Facebookpagina ‘fitness funmove-zomergem’.”

Bij Fitness Fun Move kan je terecht voor fitness met of zonder begeleiding. Er zijn groepslessen zoals Bootcamp en Start To Fitness, personal training, zwemcoaching of een afslankbattle van tien weken.

Info: www.fun-move.be.