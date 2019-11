Film over Meetjeslandse natuur in kerk Waarschoot Joeri Seymortier

13 november 2019

10u19 0 Lievegem Zaterdag 16 november kan je in de Sint-Ghislenuskerk van Waarschoot naar een film over de natuur in het Meetjesland.

Het event ‘Natuur ontmoet Cultuur’ is zaterdag aan de vierde editie toe. De film die Rudi Baetslé en Peter De Craene maakten over de natuur in het Meetjesland wordt zaterdag om 20 uur vertoond, deze keer in de betoverende setting van de heropgebouwde Sint-Ghislenuskerk in Waarschoot. “Ook nu wordt de film begeleid door de uitgelezen en elegante livemuziek van Motel Bliss”, zegt Peter De Craene. “De voorstelling wordt georganiseerd ten voordele van een sociaal doel. Vzw Homaar is een psychologische groeiplek voor jongeren, en kan met dit initiatief op onze steun rekenen.”

Info en inschrijven: peter.de.craene@hotmail.be of 0472/56.52.62.