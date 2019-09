Fietsster (49) lichtgewond na aanrijding op parking Jeroen Desmecht

03 september 2019

20u18 2 Lievegem Een 49-jarige vrouw is vrijdagochtend lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval ter hoogte van de Lovaart in Lievegem.

Het ongeval vond rond 8.20 uur plaats. Een 53-jarige bestuurster reed met haar wagen achterwaarts van een parking, en merkte de fietsster niet op. Het slachtoffer raakte lichtgewond. Ook later op de dag vond een ongeval plaats met een fietser in Lievegem. Een 76-jarige man werd onwel en kwam in aanrijding met een voetganger. Dat gebeurde op de Koning Leopoldstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.