Fietsster (14) buiten levensgevaar na zware aanrijding Wouter Spillebeen

23 juni 2020

16u05 0 Lievegem Een 14-jarige fietsster is buiten levensgevaar nadat ze maandagavond op het kruispunt van de Grote Baan met Binnenslag in Lievegem (Lovendegem) aangereden werd.

De 29-jarige bestuurster van een auto reed rond 20.30 uur op de Grote Baan (N9) in de richting van Eeklo. Toen ze ter hoogte van het kruispunt met Binnenslag en de Bredestraat Kouter kwam, had ze volgens de vaststellingen van de politie een groen licht. Toch kwam op dat moment de 14-jarige fietsster van rechts uit Binnenslag gereden. De bestuurster kon een aanrijding niet vermijden. Het meisje kreeg een harde klap en haar fiets werd enkele meters weggeslingerd.

Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op. De ambulanciers brachten haar aanvankelijk in levensgevaar naar het UZ in Gent, waar het levensgevaar later die avond geweken was. Het parket Oost-Vlaanderen stelde geen verkeersdeskundige aan, wat aangeeft dat de omstandigheden van de aanrijding voor de politie duidelijk zijn. De Grote Baan was door het ongeval een tijd lang versperd in de richting van Eeklo.