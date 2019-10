Femma Zomergem houdt zondag 40ste tweedehandsbeurs Joeri Seymortier

18 oktober 2019

09u36 0 Lievegem Femma Zomergem organiseert op zondag 20 oktober voor de veertigste keer een tweedehandsbeurs.

Het is een beurs voor baby- en kinderartikelen, boeken en speelgoed. In het gemeenschapscentrum ’t Schaapstuk, Luitenant Dobbelaerestraat 14 c in Zomergem. Je kan er zondag terecht van 9 tot 12.30 uur, en de toegang is gratis.

Info: 0478/34.90.74.