Externe firma gaat blauwe zone controleren in Zomergem (en doet dat al in Waarschoot en Lovendegem) Joeri Seymortier

11 februari 2020

10u47 0 Lievegem Er komt ook in Zomergem een externe firma die het gebruik van de blauwe parkeerkaart zal controleren. Dat gebeurde al in Waarschoot en Lovendegem.

Lievegem zorgt met de nieuwe maatregel voor een gelijke behandeling van alle deelkernen. “De firma die de blauwe zones controleerde in Lovendegem en Waarschoot, zal dit nu ook doen in Zomergem”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “In Zomergem deden we dit tot nu steekproefgewijs door een ambtenaar. Maar ook daar gaan we nu een externe firma op baan sturen. Bedoeling van de controle is net om voldoende parkeergelegenheden te geven aan de klanten van onze winkels, bakkers of apotheken. Wie een hele dag in het centrum parkeert, moet dat op een randparking doen.”

De blauwe zone in deelgemeente Lovendegem telt 132 plaatsen, in de Centrumstraat, Diepestraat, Dorp, deel Kasteeldreef, deel Molendreef en een deel van de Kanunnik Trieslaan. In deelgemeente Waarschoot gaat het om vijftig plaatsen in onder andere de Kerkstraat, Dorp, Schoolstraat en Stationsstraat. In Zomergem gaat het om delen van de Dreef, Markt, Zomerlaan, Dekenijstraat, Oostwinkeldorp, en de parkings De Warande en De Dreef.