Even geen water door breuk in hoofdleiding Wouter Spillebeen

17 maart 2020

Door een breuk in een belangrijke leiding van drinkwater, zit Waarschoot (Lievegem) momenteel tijdelijk zonder leidingwater. Waterbedrijf De Watergroep werkt aan een oplossing.

Iets voor de middag stelden inwoners van Waarschoot ineens vast dat er geen water meer uit de kraan kwam. Dat komt door een breuk in een belangrijke waterleiding in de Bosstraat. Beheerder De Watergroep werd op de hoogte gesteld en begon met spoed een oplossing te voorzien. Die komt er in de vorm van een omleiding via Lembeke. “Alles samen zou de hinder binnen het uur van de baan moeten zijn”, weet burgemeester Tony Vermeire (CD&V). Rond 12.25 uur kwam de melding dat de eerste inwoners alweer water uit de kraan kregen, maar nog niet in het gebruikelijke volume.