Etienne en Jeanine uit Beke vieren 65ste huwelijksverjaardag Joeri Seymortier

10 juni 2019

11u48 2 Lievegem Etienne Pieters en Jeanine Van de Velde uit Beke in Lievegem zijn 65 jaar getrouwd. Het briljanten koppel werd gehuldigd door het gemeentebestuur.

Etienne en Jeanine werkten allebei in een textielfabriek. Het koppel was ook altijd sociaal bewogen. Etienne werd ooit Belgisch kampioen bij de duivenwedstrijden. Hij stichtte destijds ook de bekende wielertoeristenclub Ter Beke. De man was ook zes jaar lang de drijvende kracht achter de zesdaagse koers op rollen in Beke. Dat werd toen georganiseerd ten voordele van de school van Beke.