Erfgoedsprokkel toont geschiedenis Sint-Martinuskerk Zomergem Joeri Seymortier

20 augustus 2019

13u42 0 Lievegem De provincie Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe Erfgoedsprokkel, deze keer over de Sint-Martinuskerk van Zomergem.

“Erfgoedsprokkels zijn handige wandelbrochures boordevol erfgoed-toeristische informatie over het onroerend erfgoed in de provincie”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier. “Met de Erfgoedsprokkels willen we het Oost-Vlaams erfgoed zo veel mogelijk in de kijker zetten. De kerk van Zomergem is een waar kunstwerk dat als een van de schoonste en meest bezienswaardige van het Meetjesland mag genoemd worden. Auteur en kunsthistoricus Thomas Vandenbulcke neemt de bezoeker mee op een historische verkenning van het kerkgebouw en zijn inboedel. Ondanks de vele verbouwingen, restauraties en uitbreidingen, vormt de architectuur nog steeds een harmonisch geheel. Bij het betreden van de kerk leiden de witte zuilen met de heiligenbeelden de blik direct naar het hoogkoor. Binnenin is mooi beeldhouwwerk te ontdekken van onder meer Aloïs De Beule.”

De Sint-Martinuskerk van Zomergem is elke dag open vanaf 9 uur. De kerk wordt gesloten om 17 uur in de winter, en om 18.30 uur in de zomer. De Erfgoedsprokkel is te verkrijgen bij een bezoek aan de kerk, en kan ook gedownload worden via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.