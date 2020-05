Elke Lievegemnaar krijgt bedankingskaartje in de bus… dat hij naar een ‘maatje’ kan sturen Joeri Seymortier

08 mei 2020

16u47 0 Lievegem Elke inwoner van Lievegem krijgt binnenkort een bedankingskaartje in de bus, waarmee je iemand anders een hart onder de riem kan steken.

De actie komt uit van CD&V Lievegem. Normaal organiseren zij elk jaar een moederdagontbijt en ook de actie ‘Maatjes voor de Maten’, maar dat kan dit jaar niet doorgaan. “Corona houdt ons echter niet tegen”, zegt voorzitter Steven Lambert. “Om de tradities niet volledig verloren te laten gaan in 2020 steken we binnenkort een bedankingskaartje in iedere Lievegemse brievenbus. Bedoeling is om het dan op jouw beurt naar iemand te sturen. Met dit kaartje kan je uw bijzonder ‘maatje’ aan wie je veel steun had, danken voor de inzet in deze bijzondere tijd. Hiermee benadrukken we hoe belangrijk het is om elkaar te steunen en te helpen om samen sterker door deze periode te komen.”