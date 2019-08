Elk jaar verrassend én groter: dit zijn de nieuwigheden op Rijvers Festival 2019 Liefdesstraat, tomaat burrata en selfie met je held Joeri Seymortier

06 augustus 2019

06u01 128 Lievegem Vrijdag start het Rijvers Festival 2019 in Zomergem. De organisatoren willen elk jaar vernieuwen en noemen zich graag het snelst groeiende festival van Vlaanderen. Maar wat is er komend weekend dan wel allemaal zo nieuw op Rijvers Festival? Wij konden al over het hek piepen, en zetten de vijf belangrijkste nieuwigheden op een rijtje.

De opbouw van het feestterrein op Rijvers is volop bezig. Nu al stoppen nieuwsgierigen aan het feestterrein om een glimp op te vangen. De poorten blijven nog dicht tot vrijdagavond, maar wij verklappen vandaag al wat voor nieuws er op het festivalmenu staat.

De Love Street

Wie naar de Love Stage wil, wandelt dit jaar door de Love Street: een gezellig weggetje waarlangs je schommels en hangmatten vindt. Je wandelt doorheen de ‘rustige zone’ waar je even kunt bijpraten. Want ook dat is belangrijk op een festival. Wil je trouwens je lief op een speciale manier verrassen? Stuur dan een mailtje naar info@rijversfestival.be “De origineelste vraag of verrassing wordt eruit gepikt en proberen we te realiseren. Zoiets kan alleen in… Lievegem”, klinkt het.

Selfie met idool

Op Rijvers Festival kan je dit jaar sommige artiesten ontmoeten en zelfs even aanraken, of er een selfie mee nemen. Vorig jaar waren er al een aantal ‘meet en greets’. Nu is er voor het eerst ook een speciale ‘Meet en Greet’-stage waar je onder meer Andy van de Buurtpolitie, Nachtwacht, Maya, Skye van Paw Patrol en ook de bekende vlogster Stien Edlund kan ontmoeten. “Mensen willen graag heel dicht bij hun favoriete artiesten kunnen komen. Dat is echt van deze tijd”, zegt Frederik Verhasselt.

Wraps en couscous

Op het terrein vind je dit weekend de festivaltraditionals zoals een Rijvers Festival Breydelburger, frietjes of een verse pannenkoek. Maar Rijvers festival biedt dit jaar nog een ruimer assortiment aan fijne hapjes aan: wraps, couscous, tomaat burrata of een Ceasar Salad. Voor fijnproevers is er een nieuwe lading van de Rijvers Festival-gin.

Baby’s Corner

Ook nieuw op Rijvers Festival: een speciaal hoekje met caravan, voor de baby’s, hun mama’s en papa’s. Een plek waar je je kleine spruit kan verversen, borstvoeding of een flesje kunt geven, of je gewoon even kunt opfrissen. De vrije bijdrage die je kan geven, gaat helemaal naar vzw Kleine Held. Dat is een vereniging die ouders van prematuurtjes een hart onder de riem wil steken.

Groter feestterrein

En vooral: er is dit jaar veel meer plaats om te feesten. Zowel het festivaldomein als de festivaltent zijn een stuk groter dit jaar. De festivaltent is 800 vierkante meter groter, en het terrein reikt een stuk dieper dan de voorbije jaren. “We willen vooral dat onze bezoekers meer kunnen genieten”, zeggen de organisatoren. “We zorgen voor nog meer verrassende hoekjes en kantjes, zodat het nog gezelliger wordt.”

Dagtickets kosten 34 euro. Een weekendticket voor drie dagen kost 55 euro. Kinderen betalen 16 euro per dag of 30 euro voor het hele weekend. Kinderen onder de 95 centimeter gratis. Info: www.rijversfestival.be.