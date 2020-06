Eindelijk veilig fietsen van station Waarschoot tot aan station Eeklo Joeri Seymortier

15 juni 2020

14u57 0 Lievegem Vandaag (maandag) werd een nieuw stuk fietssnelweg van een kilometer lang geopend langs de spoorweg in Waarschoot.

Het nieuwe stuk fietssnelweg F42 loopt langs de spoorweg, van aan de Kapellestraat tot aan het station van Waarschoot bij Lievegem. “Dat stuk fietspad was nog de laatste missing link van de fietssnelweg tussen het station van Waarschoot en dat van Eeklo”, zegt gedeputeerde Riet Gillis van de provincie. “Nu kan je dus veilig met de fiets langs de spoorweg, van het station van Eeklo tot aan het station Waarschoot, en dat zonder door een druk centrum of langs de gewestweg N9 te moeten rijden. We moeten nu nog verder werk maken van de doortrekking van het fietspad van Waarschoot naar Evergem. Bedoeling is om ook een brug over de Ringvaart te voorzien, en van aan die brug tot aan het station Evergem ook een doortrekking van de fietssnelweg te doen. We gaan daar werk van maken, want een fietssnelweg is pas echt handig wanneer die volledig is. Bedoeling is om in de toekomst op de F42 van Gent, over Eeklo zo naar Brugge te kunnen fietsen.”

Het nieuwe stuk fietspad kost dik 300.000 euro.