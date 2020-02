Eerste Basic-Fit in Meetjesland opent langs N9 in Lovendegem Joeri Seymortier

18 februari 2020

17u34 0 Lievegem Het Meetjesland krijgt een eerste vestiging van de fitnessketen Basic-Fit. Die opent nog dit voorjaar langs de N9 in Lovendegem bij Lievegem.

De nieuwe fitness komt in een pand recht tegenover Intratuin. Daar zat vroeger een trampolinezaak, maar nu wordt daar een Basic-Fit ingericht. Het is de eerste vestiging in het Meetjesland. Vandaag zijn er al een pak vestigingen in Gent, en ook in onder andere Deinze, Tielt, Knokke, Waregem, Roeselare en Oudenaarde.

Basic-Fit staat voor fitness aan scherpe prijzen. Je kan al voor 19,99 euro per maand onbeperkt gaan sporten, en dat in de 750 clubs in heel Europa. Leden kunnen dus ook op vakantie verder aan hun figuur werken. De fitnessketen gaat op zoek naar een gastheer of gastvrouw, om de nieuwe vestiging in Lievegem open te houden.

Info: www.basic-fit.com.