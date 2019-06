Eerbetoon aan overleden burgemeester Coopman: zondag opnieuw ‘Maatjes voor de maten’ op dorpsplein Waarschoot Joeri Seymortier

03 juni 2019

08u28 2 Lievegem Op vaderdag, zondag 9 juni, word je in Waarschoot opnieuw getrakteerd op gratis maatjes. Een traditie die wijlen Ann Coopman ooit startte.

Waarschoot heeft enkele maanden geleden veel te vroeg afscheid moeten nemen van oud-burgemeester Ann Coopman. Maar op zondag 9 juni zal haar nagedachtenis meer dan ooit herleven op het dorpsplein van Waarschoot, tijdens ‘Maatjes voor de maten’.

“Het is traditie om ieder jaar vaderdag te vieren in Waarschoot op het Dorp”, zegt Peter Swankaert. “Onder de lentezon genieten we samen van een drankje, een hapje en muziek. Ook dit jaar zetten we de traditie verder, zoals wijlen burgemeester Ann Coopman het zou gewild hebben. Wat ooit begon als een traktatie voor haar vijftigste verjaardag, wordt verder gezet. We zijn ondertussen toe aan de negende editie, en de eerste in onze nieuwe fusiegemeente Lievegem.”

Iedereen is op zondag 9 juni welkom, van 10.30 tot 12.30 uur op het Dorp van Waarschoot. De maatjes zijn gratis. De drankjes moeten aangekocht worden.