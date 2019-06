Eeksken viert kermis met Wim Soutaer en Jelle Cleymans Joeri Seymortier

11 juni 2019

13u44 6 Lievegem De buurt van het Eeksken, op de grens van Sleidinge en Lovendegem, viert in het weekend van 14 tot 17 juni weer Eekskenkermis.

Op vrijdag 14 juni wordt sportief gestart met om 19 uur een kidsrun en een jogging. Zaterdag om 14 uur bouwt V-formation een kinderdorp op. Zaterdagavond is er muziek van Studio Albatros en Black Men.

Zondag 16 juni wordt om 11 uur een brunch geserveerd in de tent. Je kan de hele dag naar een rommelmarkt, en ook het kinderdorp van V-formation staat weer opgesteld. In de namiddag is er ook een markt van oude ambachten, hobby’s en oud vinyl. Vanaf 15 uur zijn er optredens van Wim Soutaer, Black, The Difference, Cloves Live Partyband, en om 21 uur Jelle Cleymans.

Maandagmiddag is er nog een barbecue in de tent, en in de namiddag een kaarting in café ’t Eeksken.

Info: www.eeksken.be.