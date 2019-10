Echtpaar buiten levensgevaar na ongeval op N9 Cedric Matthys

07 oktober 2019

21u50 0

Maandagochtend 7 oktober reed een ouder echtpaar in Lievegem frontaal in op een bestelwagen. Het koppel voegde vanop een kleine weg, Veldeken genaamd, in op de Leeuw Van Vlaanderenlaan (N9). Beide inzittenden werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en waren even in levensgevaar. In de bestelwagen raakte niemand gewond. Beide voertuigen zijn perte totale.