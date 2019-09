e5 mode Maldegem, Lovendegem en Zelzate zet in op mode met maatje meer Joeri Seymortier

26 september 2019

09u49 0 Lievegem De winkels van e5 mode zetten extra in op mode voor een maatje meer. In onze regio zijn er winkels in Maldegem, Lovendegem en Zelzate.

De Belgische kledingketen e5 mode vergroot zijn assortiment plussize-kleding. Alle winkels zullen voortaan het kledingaanbod voor een maatje meer verkopen. e5 voegt daarnaast extra plussize-merken toe aan zijn gamma, en zelfs in nog grotere maten dan nu het geval was. Mode wordt nu beschikbaar in maatje 42 tot 54. Het gaat concreet om de plussize-merken Zizzi en Only Carmakoma. “We merken dat klanten echt op zoek zijn naar leuke kleding in grotere maten”, zegt CEO Alexander Talpe. “Plussize-kleding is vaak duur. In het middensegment is er momenteel weinig te vinden. Bovendien is het bestaande aanbod vaak beperkt qua keuze. Wij willen dat zoveel mogelijk klanten tevreden de e5-winkel uitstappen, met kleding die niet alleen past, maar waarvan ze ook blij worden.”