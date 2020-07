Drive-inbioscoop Lievegem: nog 20 plaatsen vrij voor Safety First Joeri Seymortier

01 juli 2020

11u02 0 Lievegem De eenmalige drive-inbioscoop in Lievegem, op zaterdag 11 juli, is nog niet volzet. Er zijn nog zo’n twintig kaartjes voor de snelle beslissers.

Lievegem gaat op de Vlaamse feestdag, zaterdag 11 juli, voor een drive-in. Om 20 uur kan je op de terreinen van Aclagro in de Grote Steenweg in Zomergem kijken naar de Vlaamse succesfilm Safety First. Gratis, maar reserveren is wel verplicht. “We kunnen maar 99 mensen toelaten, en nu zijn er bijna 80 tickets de deur uit”, zegt schepen Jeroen Van Acker (CD&V). “Inschrijven voor de laatste twintig plaatsen kan nog tot zondag. Het terrein heeft maar één in- en uitgang en daardoor mogen we niet meer dan honderd mensen toelaten. Het is voor de snelle beslissers.”

Reserveren voor de film in Lievegem kan via reservaties.lievegem.be. Wie drank of versnaperingen wil, moet die zelf meebrengen. Info over het project Lievegem krijg je bij het Team Cultuur op 09/396.23.00.