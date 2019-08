Drie maanden werken aan nutsleidingen in dorpskern Zomergem Joeri Seymortier

05 augustus 2019

08u00 0 Lievegem Op 14 augustus starten er grootschalige werken aan de nutsleidingen in de dorpskern van Zomergem.

De werken zullen heel wat hinder voor het verkeer met zich meebrengen. “De werken zijn nodig om te kunnen voldoen aan de steeds groter wordende elektriciteitsvraag van alle inwoners”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Anderzijds ook om een aantal verouderde leidingen en installaties te vernieuwen, zodat de werking van het elektriciteitsnet gegarandeerd blijft. Om deze ingrijpende werken te kunnen realiseren neemt Fluvius de huidige hoogspanningscabine naast het jeugdhuis uit dienst, en koppelen ze het volledige elektriciteitsnet op een nieuwe cabine op de site van de oude jongensschool in de Dreef.”

Container

Op woensdag 14 augustus wordt ter hoogte van Markt 15 een container geplaatst als tijdelijke hoogspanningscabine. Van 16 augustus tot 13 september is de Dreef afgesloten ter hoogte van de toegang naar de oude jongensschool. Fluvius plaatst dan leidingen vanaf de toegangsweg naar de oude jongensschool richting Luitenant Dobbelaerestraat. De omleiding loopt via de Hofbouwstraat en Azaleastraat voor het verkeer komende van Daalmen. Het verkeer dat komende van de Markt de Luitenant Dobbelaerstraat wil inrijden, wordt omgeleid via de Dekenijstraat, Zandstraat, Kerkhofstraat, Kruisdreef en Hofbouwstraat tot aan de Luitenant Dobbelaerestraat.

Fluvius plaatst ook leidingen vanaf de toegangsweg naar de oude jongensschool tot aan de Kruisdreef.

16 september

De tweede fase loopt van 16 september tot 11 oktober. Fluvius plaatst dan leidingen vanaf de toegangsweg naar de oude jongensschool tot de Dekenijstraat. Het verkeer wordt omgeleid via Dreef, Kerkhofstraat en de Zandstraat. Fluvius plaatst dan ook leidingen vanaf de toegangsweg naar de oude jongensschool tot de Zomerlaan.

Laatste fase

De derde en laatste fase loopt van 14 oktober tot 13 november. Dan staat de aanleg van de leidingen in de toegangsweg naar de oude jongensschool gepland. Tijdens deze werken zal er geen hinder zijn in de dorpskern.