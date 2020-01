Dominique Willaert wint Curieus Lievegem Prijs Anthony Statius

15 januari 2020

19u12 0 Lievegem De Curieus Zomergem/Lievegem Prijs gaat dit jaar naar activist en film- en theatermaker Dominique Willaert . Hij volgt hiermee Mong Rosseel en Erik Matthys op.

Met de Curieus Lievegem Prijs - voor de fusie de Curieus Zomergem Prijs - bekroont Curieus Zomergem individuen of verenigingen die de voorbije jaren op sociaal of cultureel vlak iets hebben betekend voor Lievegem. Dit jaar gaat de prijs naar Dominique Willaert uit Lovendegem.

Dominique Willaert (62) is afgestudeerd als psychotherapeut/psycholoog aan de UGent en het IPRR en hij is de founding father en artistiek leider van de Gentse sociaal-artistieke werkplaats Victoria Deluxe, waar hij theater en film maakt. Hij is niet alleen één van de bekende Gentse gezichten van de burgerbeweging Hart boven Hard, maar engageert zich sinds kort zowel voor de PVDA in Gent als voor Groen in Lievegem.

Dominique zal zijn prijs in ontvangst nemen tijdens de nieuwjaarsreceptie van sp.a Lievegem op zondag 19 januari.