DJ Merlo laat ex-liefje nieuw nummer inzingen: “Belofte maakt schuld” Joeri Seymortier

08 mei 2020

08u51 2 Lievegem DJ Merlo uit Lievegem brengt een nieuw nummer uit, en doet dat met zijn ex-lief. De zangeres is Maxine Mestdagh uit Lievegem.

DJ Merlo won in 2018 ‘Start to DJ’ op MNM. Vorig jaar schreef DJ Merlo ofte Jordi Dhooge (23) al de instrumentale versie van het nieuwe nummer ‘Don’t look down’. Zangeres van dienst is Maxine Mestdagh (21) die op het podium MXI heet. “Ik had ooit beloofd aan mijn toenmalig liefje dat ze zou mogen zingen als ik nog eens een plaatje uitbracht”, vertelt Merlo. “Gewoon omdat ik haar stem fantastisch vond. Belofte maakt schuld. We hebben op één namiddag de lyrics geschreven en ingezongen, en zo was ‘Don’t Look Down’ gekomen. Het liedje is een liefdesverhaal, en gaat over dat je nooit mag opgegeven, en dat je moet blijven geloven als je smoorverliefd bent.”

Info: Facebookpagina ‘deejaymerlo’.