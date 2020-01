Dit weekend drie keer nieuwjaren in Lievegem Joeri Seymortier

11u26 0 Lievegem Het nieuwe jaar is goed en wel gestart, en dat gaan ze in de fusiegemeente Lievegem drie keer vieren.

Lievegem wil de eigenheid van de dorpen Zomergem, Waarschoot en Lovendegem zoveel mogelijk behouden, en kiest er dan ook voor om in elk dorp een nieuwjaarsreceptie te organiseren. Op vrijdag 3 januari 2020 is er van 18 tot 20 uur een nieuwjaarsreceptie op het dorpsplein van Waarschoot. Op zaterdag 4 januari kunnen de inwoners van Zomergem tussen 18 en 20 uur het glas heffen. Op zondag 5 januari wordt de feestdriedaagse afgerond, en wordt van 11 tot 13 uur een nieuwjaarsreceptie georganiseerd in de dorpskern van Lovendegem.