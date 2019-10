Dikste kastanje van het land staat in Meetjesland: “Stam van 9,2 meter dik en wellicht 500 jaar oud” Natuurfotografen leggen monumentale bomen vast op gevoelige plaat Joeri Seymortier

04 oktober 2019

11u33 0 Lievegem De dikste tamme kastanje van België staat in het Meetjesland. Het is een boom met een stamomtrek van maar liefst 9,2 meter, die staat in de dreef aan het Kasteel Schouwbroek in Vinderhoute bij Lievegem. Dat ontdekten de natuurfotografen van Natuurpunt en Partners Meetjesland die alle monumentale bomen uit de streek gefotografeerd hebben.

Bomen zijn diepgewortelde monumenten in het landschap, en verdienen minstens evenveel aandacht als historische gebouwen. Een groep van vijf natuurfotografen trok een jaar lang op pad door het Meetjesland, en vond heel wat bomen met een bijzonder verhaal. “De dikste tamme kastanje van het land staat in ons Meetjesland”, zegt Filip Vandenbossche van de Werkgroep Natuurfotografie. “Het gaat om een kastanje in de dreef van het Kasteel Schouwbroek in Vinderhoute. We meten de omtrek van een stam altijd op anderhalve meter hoogte. En daar heeft de kastanje een omtrek van 9,20 meter. Als je weet dat twee mensen daar dus niet met hun armen rond kunnen, besef je pas hoe gigantisch dat is. Hoe oud de boom precies is, weten we niet. Maar het moet 450 tot 500 jaar oud zijn. Zoiets mogen we gerust een monument noemen.”

Plataan Wippelgem

Naast Filip Vandenbossche uit Oostwinkel, hebben ook de fotografen Wim Acke uit Eeklo, Michel Eloot uit Waarschoot, Peter De Craene uit Zomergem en Kris Boete uit Sint-Margriete meegewerkt aan het project. De bomen die gefotografeerd werden, staan onder andere in Mariahove in Bellem bij Aalter, het Sint-Annapark in Maldegem, Heldenpark en de psychiatrie in Eeklo, en domein Menas in Maria-Aalter. Ook de plataan aan het Kasteel van Wippelgem is een pareltje. Vorig jaar werd die nog verkozen tot tweede mooiste boom van het land.

College ten Doorn

Heel wat bomen dragen ook een mooi verhaal met zich mee. “Op de site van het college ten Doorn staan prachtige eeuwenoude bomen”, zegt Vandenbossche. “Die bomen zouden zelfs een reden zijn waarom het centrum van Eeklo tijdens de oorlog gespaard bleef van bombardementen. De zus van één van de generaals zou voor de oorlog school gelopen hebben in College ten Doorn en zou haar broer gevraagd hebben de mooie groene site te sparen. Zo zie je maar hoe belangrijk bomen kunnen zijn in de geschiedenis.”

Expo

De 22 mooiste foto’s van de monumentale bomen in het Meetjesland worden nu gebundeld in een tentoonstelling. Bedoeling is om het waardevolle aspect van bomen als monument te onderstrepen. De tentoonstelling loopt van 13 oktober tot 6 december in het bosinfocentrum in Het Leen in Eeklo. Nadien trekt de tentoonstelling nog een jaar lang langs alle gemeenten van het Meetjesland. Vanaf november zullen de foto’s ook te zien zijn op de website van NPM, onder de noemer ‘diepgewortelde monumenten’.

Info: www.NPMeetjesland.be.