Dieven stelen werkmateriaal uit bestelwagens in Zomergem Cedric Matthys en Joeri Seymortier

09 januari 2020

18u29 0 Lievegem In de nacht van woensdag op donderdag hebben in Zomergem twee diefstallen uit bestelwagens plaatsgevonden. De dieven braken het slot open en gingen er met het werkmateriaal van door.

“De kans is groot dat beide diefstallen aan elkaar gelinkt zijn”, laat de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem weten. “De daders gingen op dezelfde manier te werk. Ook vonden inbraken op amper 800 meter van elkaar plaats. De ene diefstal vond plaats op de Grote Steenweg, de andere in Overdam. We zijn een onderzoek gestart, maar voorlopig ontbreekt elk spoor.”

Eerdere diefstallen

Voor de kerstvakantie werd de regio al geconfronteerd met soortgelijke inbraken. Toen sloegen de dieven vooral in Zulte en Deinze toe. De plaag ging tijdens de vakantie liggen. Deze nieuwe diefstallen uit bestelwagens zijn de eerste van deze soort in 2020. Denk je iets gezien te hebben, bel dan naar het nummer 09 244 24 00. Je komt rechtstreeks bij de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem terecht.