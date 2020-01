Diefstal en vandalisme bij Chiro Waarschoot: “Nu gingen ze een stap verder” Wouter Spillebeen en Joeri Seymortier

28 januari 2020

18u04 1 Lievegem De Chiro van Waarschoot (Lievegem) heeft maandag ongewenst bezoek over de vloer gekregen. Niet alleen is er geld verdwenen, de inbrekers vandaliseerden ook de lokalen onder andere met graffiti.

“Het is niet de eerste keer dat we als Chiro geconfronteerd worden met diefstal en vandalisme”, laat de Chirogroep weten. “Zo is onze brievenbus de afgelopen jaren al tientallen keren gestolen. Maar gisteren gingen de daders een stapje verder.” De daders gingen bruut tekeer, vernielden onder andere een stopcontact en gooiden materiaal naar buiten. Daarnaast verdween geld. Op de muren van het lokaal zijn met graffiti de woorden ‘sex’ en ‘homo’s’ geschreven.

Sloten vervangen

“De graffiti komt het ergst aan”, reageert leider Robin Ginneberge. “Dat en het feit dat ze een sleutelbos gestolen hebben, dus we moeten alle sloten laten vervangen. Er lag zo'n honderd euro in het lokaal. We bewaren er bewust niet veel geld omdat we al eerder inbraken hebben gehad.”

De politie is op de hoogte gesteld van de inbraak. Wie tips heeft over de mogelijke daders kan contact opnemen met de lokale politie van zone Deinze-Zulte-Lievegem of met leider Robin op het nummer 0468 16 78 67.