Diamanten liefde begon op Paaskermis Waarschoot Joeri Seymortier

21 september 2019

12u50 3 Lievegem Roland Willems en Hilda Haeck zijn door het gemeentebestuur van Lievegem in de bloemetjes gezet voor hun zestigste huwelijksverjaardag.

Het diamanten koppel leerde elkaar kennen in 1955, op de Paaskermis in Waarschoot? Dat gebeurde in de feesttent in de Nieuwstraat, in de volksmond het Jeneverstraatje genoemd. De jubilarissen kregen drie zonen en twee dochters. Ondertussen zijn er negen kleinkinderen, en twee achterkleinkinderen. Een derde achterkleinkind is op komst. Roland en Hilda waren zeer actief in het verenigingsleven. Hilda deed aan bloemschikken en Roland brouwde zelf wijn en bier.