Diamant fonkelt voor Jos en Helena Joeri Seymortier

26 december 2019

14u51 0 Lievegem Jos De Backer en Helena Cosijn uit Lovendegem zijn zestig jaar getrouwd, en hebben hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd.

Het gemeentebestuur van Lievegem ging op bezoek in café Sport in Lovendegem, het café van de dochter van het diamanten paar. Jozef is afkomstig uit Waarschoot en was metser. Helena was huisvrouw en is van Vinderhoute afkomstig. Nu ze met pensioen zijn, genieten ze van supporteren voor AA Gent en postzegels verzamelen.