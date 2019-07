Deze zomer mobiel skatepark op parking Sint-Martinus in Dreef Zomergem Joeri Seymortier

15 juli 2019

10u00 0 Lievegem Skaters kunnen deze zomer hun kunstjes oefenen op een mobiel skatepark, op de parking van basisschool Sint-Martinus in de Dreef in Zomergem.

In Lievegem vind je enkel een skatepark aan de sporthal van Waarschoot. Nu is er ook een pop-up in Zomergem. “Verschillende jongeren uit Lievegem vroegen de voorbije maanden of er meer skate-infrastructuur voorzien kan worden”, zegt schepen Caroline Fredrick (CD&V). “Samen met het Team Jeugd van de gemeente hebben we nu voor een tijdelijk skateproject gezorgd. Nog tot en met woensdag 28 augustus kan je elke dag van 9 tot 22 uur komen skaten in de Dreef in Zomergem. Na de zomer zullen we samen met de gemeentediensten het project evalueren, en aftoetsen of dit een vervolg kan krijgen.”