Deelnemers Lentejogging Waarschoot bestolen in kleedkamer Jeffrey Dujardin

01 juni 2019

12u48 0 Lievegem Tijdens de Lentejogging in Waarschoot, deelgemeente van Lievegem, zijn vrijdag een aantal joggers bestolen in de kleedkamer.

Eén van de leden van de Krekenlopers uit Sint-Laureins werd ook slachtoffer. Voorzitter van de Krekenlopers, Alex Cocquyt, lanceerde daarom een oproep. “Er werden portemonnees en een gsm gestolen”, zegt hij. “Er bestaan nog steeds oneerlijke mensen. Laat niets achter in sporttassen in kleedkamers en laat portefeuille en gsm in de auto achter.” Zo hoopt Alex verder diefstallen te voorkomen en de dader te ontmoedigen.