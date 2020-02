Deel dak nieuwbouwappartement weggewaaid Didier Verbaere

09 februari 2020

15u32 3 Lievegem Zo’n 50 vierkante meter van het platte dak van een recent appartementsgebouw aan de Hendrik Concienselaan in Lievegem werd zondagnamiddag omstreeks 14.00 uur door een rukwind weggeblazen.

De brandweer kwam ter plaatse om het dak met zeilen af te dekken. Geen enkele bewoner van de bovenste verdieping moet een ander onderkomen zoeken. “Zo’n 50 vierkante meter van het platte dak en de isolatie werd weggerukt. Maar er is nog een stevig onderdak zodat er geen gevaar is in de appartementen”, aldus de brandweer.