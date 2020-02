De Zandloper Zomergem haalt record met 180 leerlingen: “We groeien, maar kleinschaligheid blijft belangrijk” Joeri Seymortier

08u20 0 Lievegem Basisschool De Zandloper in Zomergem bij Lievegem heeft de kaap van 180 leerlingen gehaald, en dat is een record.

Begin februari worden overal in Vlaanderen de leerlingen geteld, en dat is belangrijk voor de toekenning van de werkmiddelen voor het komend schooljaar. “We tellen een recordaantal leerlingen in De Zandloper”, zegt directeur Bérénice Noé. “Vandaag mogen we 180 Zandlopertjes verwelkomen op onze school. Ondanks de groei blijft kleinschaligheid onze troef, want we staan voor een school waar iedereen iedereen kent. Daarnaast hebben we ook een mooi nieuw schoolgebouw, de nieuwste technologieën, een groen speeldomein, en natuurlijk een team dat elke dag zowel de kinderen met veel enthousiasme begeleidt. Daardoor blijft onze GO!-school een belangrijke speler binnen Lievegem. En daar zijn we trots op”, zegt de directeur.