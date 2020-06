De Scheve Zeven tapt vanaf dinsdag weer pintjes Joeri Seymortier

22 juni 2020

14u29 16 Lievegem De Scheve Zeven, één van de bekendste cafés in Zomergem bij Lievegem, tapt vanaf dinsdag 23 juni weer pintjes.

Het wordt deze week tot dertig graden, en dat kan vanaf dinsdag gevierd worden met een frisse pint op het terras van De Scheve Zeven in Zomergem. Bij de heropening van de horeca koos zaakvoerder Frederik Verhasselt ervoor om De Scheve Zeven niet open te doen als café, maar enkel als extra ruimte voor De Brasserie ernaast. Daar komt nu verandering in. “Vanaf dinsdag 23 juni om 9 uur gaat café De Scheve Zeven terug open”, zegt de cafébaas. “We mikken wel op het terras en goed weer. Binnen zal er nog voorrang gegeven worden aan de eters van De Brasserie, zolang de afstandsregels gelden. We rekenen op het begrip en gezond verstand van onze klanten.”