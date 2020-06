De Scheve Zeven heropent voorlopig niet, en wordt tijdelijk pop-up De Brasserie Joeri Seymortier

04 juni 2020

11u44 6 Lievegem Café De Scheve Zeven op de Markt in Zomergem heropent volgende week nog niet. Het café wordt tijdelijk een pop-uprestaurant voor de buren van De Brasserie.

Frederik Verhasselt heeft op de Markt van Zomergem bij Lievegem zowel het café De Scheve Zeven als het restaurant De Brasserie er naast. “Vanaf volgende week donderdag 11 juni gaat De Brasserie terug open, maar De Scheve Zeven blijft nog enkele weken dicht”, zegt Frederik Verhasselt. “We hebben in De Scheve Zeven een lange toog, en zonder die toog kan het café niet rendabel zijn. Dan wacht ik liever nog wat af. In De Brasserie verliezen we dan weer wat tafeltjes door de afstandsregels, dus hebben we beslist om in De Scheve Zeven ook een pop-uprestaurant te maken, en daar ook tijdelijk de gerechten van De Brasserie te serveren. Bij goed weer zal je ook op het terras kunnen eten. We werken op reservatie, en reserveren kan vanaf nu. Dit weekend doen we ook nog volop onze afhaal verder.”

Info: www.deschevezeven.be.