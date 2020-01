Dé oplossing voor minder zwerfvuil en meer conditie: ploggen in Lievegem Joeri Seymortier

21 januari 2020

13u13 2 Lievegem Enkele vrijwilligers starten #WePlogLievegem op in de nieuwe fusiegemeente Lievegem. Bedoeling is om zoveel mogelijk mensen warm te maken om te ploggen door de Lievegemse straten. Ploggen is een modewoord voor joggen en ondertussen ook zwerfvuil opruimen. “Goed voor het sociaal contact, de conditie én de omgeving”, klinkt het.

Initiatiefnemer van #WePlogLievegem is Tim Maenhout uit Zomergem. Samen met enkele vrienden werkt hij aan het initiatief, waarmee ze zoveel mogelijk mensen uit Zomergem, Waarschoot en Lovendegem warm willen maken. “Er gebeurt al heel veel om zwerfvuil tegen te gaan in Lievegem, maar wij willen daar nog sterker op inzetten”, zegt Tim Maenhout. “Zwerfvuil is een probleem voor elke gemeente. Er zijn in Lievegem al veel losse inspanningen van de gemeente, verenigingen en inwoners. Maar die blijken niet voldoende voor dit probleem dat zichzelf versterkt. Zwerfvuil zorgt meestal voor nog meer zwerfvuil, frustratie, een onveilig gevoel, een mindere uitstraling als gemeente en problemen voor de landbouw. Om impact te hebben moeten we duurzaam en innovatief denken, en onze impact meetbaar maken. Daarom willen we nu zoveel mogelijk mensen warm maken om massaal te gaan ploggen.”

Ploggen is een modewoord en staat voor joggen en tegelijk ook zwerfvuil opruimen. “Er zijn nu al veel lopers, hondenliefhebbers en wandelaars, die nu al elke dag langs onze wegen in Lievegem vertoeven”, zegt Tim. “Die lopen daar toch, dus door een kleine extra inspanning kunnen joggers en wandelaars mee helpen aan de netheid van de omgeving die ze elke dag gebruiken. Als we hen meenemen in een duurzaam verhaal, zetten we permanente stappen in het proper houden van Lievegem. Daarnaast willen we met #WePlogLievegem ook aanwezig zijn op publieke evenementen, om preventief op te treden tegen dit fenomeen. Je kan dit op je eentje doen, maar ook in groep. Ploggen gaat verder dan zwerfvuil inzamelen. In Groot-Brittannië is bewezen dat ploggen een positieve invloed heeft tegen eenzaamheid bij mensen.”

Met de app

Maar wat moet er concreet gebeuren? “We zorgen er voor dat mensen zich verenigen in een feitelijke vereniging, en gebruik maken van de app WePlog”, leggen de initiatiefnemers uit. “De deelnemers brengen zo in beeld waar en wanneer ze geplogd hebben. Onze vereniging biedt via Mooimakers materiaal aan om afval op te halen, en zorgt er voor dat mensen een handleiding krijgen over hoe ze dit kunnen doen op een veilige manier. Mensen leren ook wat ze kunnen doen met het opgehaalde afval. We belonen mensen via evenementen en gadgets, zoals een T-shirt. Om onze vereniging op te starten kregen we de steun van de Koning Boudewijnstichting en van Regionaal Landschap Meetjesland.”

Kick-off

De kick-off van #WePlogLievegem wordt gehouden in ’t Oud Liefken in Zomergem, op zaterdag 22 februari om 14.30 uur. Er volgen eventueel nog andere infomomenten op andere locaties.