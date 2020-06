De horecaslachtoffers van de coronacrisis: Cultuurcafé Daantje in Waarschoot stopt ermee Joeri Seymortier

04 juni 2020

08u52 0 Lievegem Cultuurcafé Daantje in de Stationsstraat in Waarschoot heropent niet, en is in het Meetjesland het eerste horecaslachtoffer van de coronacrisis.

Daniëlle van den Heerik heeft een jaar lang met plezier achter haar toog gestaan, maar heeft nog niet genoeg buffer opgebouwd om deze coronacrisis te overwinnen. Het café draait op evenementen en kleine optredens, maar die blijven voorlopig onmogelijk. “Met heel veel pijn in mijn hart moet ik helaas mijn café sluiten”, zegt Daniëlle. “Ik zal het enorm missen. Maar door de corona is dit voor mij de enige juiste beslissing. We hebben in een jaar tijd veel gedaan, met heel veel liefde en succes. Dat was mij zeker niet gelukt zonder veel mensen die mij gesteund hebben.”

Daniëlle kreeg begin vorig jaar nog het ‘Certificaat van Innovatieve Waarschootse Ondernemer’, uit handen van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen van Lievegem.