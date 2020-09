Dak van vleesverwerkingsbedrijf Imperial in Lievegem vat vuur Dylan Vermeulen

Op de Grote Baan in Lievegem vatte het dak van het vleesverwerkingsbedrijf Imperial vanavond vuur tussen 18 en 19 uur. De brandweer kon de brand echter snel blussen waardoor er geen verdere schade is. Door het snelle ingrijpen, drong het vuur met name niet door tot de kantoorruimte onder het dak. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een storing in de elektrische installatie.