Dag van de Jeugdbeweging: gratis ontbijt in Waarschoot en Lovendegem Joeri Seymortier

16 oktober 2019

15u43 2 Lievegem Lievegem viert op vrijdag 18 oktober de ‘Dag van de Jeugdbeweging’, met een gratis ontbijt in Waarschoot en Lovendegem.

De jeugdraad van Lievegem serveert vrijdag gratis ontbijt aan alle jongeren die in de kledij van hun favoriete jeugdbeweging langs komen. Tussen 6.45 en 9 uur kan je terecht op het dorpsplein van Waarschoot. “We doen dit voor het eerst ook in Lovendegem”, zegt schepen Caroline Fredrick (CD&V). “Ook in deelgemeente Lovendegem moet je op het dorp zijn. Tussen 6.45 en 9 uur kan je er ook terecht voor een ontbijt. Ook hier een bindende voorwaarde: trek het uniform van je jeugdbeweging aan of de grootste glimlach die je op je gezicht kan toveren.”