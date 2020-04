Cultuur in coronatijden: speel eens een kunstwerk na Joeri Seymortier

23 april 2020

14u52 0 Lievegem De gemeente Lievegem wil dat haar inwoners tijdens deze coronatijden toch van cultuur kunnen genieten, en roept op om bekende kunstwerken na te bootsen.

Naar een museum gaan of een cultuurvoorstelling meepikken, zit er in deze coronatijden niet in. “Daarom lanceren we de online challenge Tableau Vivant”, zegt schepen Jeroen Van Acker (CD&V). “We dagen jong en oud uit om een bestaand kunstwerk -schilderij of beeldhouwwerk- na te bootsen of te ensceneren. Attributen of een achtergrond knutselen, een effect toevoegen in Photoshop, of een originele, eigentijdse, zotte interpretatie geven aan een kunstwerk: alles kan!”

De deelnemers nemen een foto van het resultaat en sturen die samen met het originele kunstwerk naar cultuur@lievegem.be. Er komt een virtuele tentoonstelling op Facebook.