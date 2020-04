Coronatijden: Lievegem zorgt voor ‘takeaway’ bibliotheek Joeri Seymortier

03 april 2020

10u34 0 Lievegem De bibliotheek van Lievegem is weer open, en wordt omgevormd naar wat ze daar een takeaway bibliotheek noemen.

Boeken reserveren kan op https://lievegem.bibliotheek.be en via een invulformulier op de website van de bib. “Je kan boeken reserveren die aanwezig zijn in de bib van je deelgemeente”, zegt schepen Jeroen Van Acker (CD&V). “Beperk het aantal boeken tot tien stuks per lenerskaart. Je ontvangt van ons een bevestigingsmail waarin wordt aangegeven welke boeken we reserveerden en wanneer je ze in de bibliotheek kan komen ophalen. Afhalen gebeurt op dinsdagvoormiddag in Zomergem tussen 9 en 11 uur, op dinsdagnamiddag in Waarschoot tussen 14 en 16 uur, en op woensdagnamiddag in Lovendegem tussen 14 en 17 uur. Afhalen is enkel mogelijk op een vooraf doorgegeven tijdstip. Je gereserveerde boeken plaatsen we in een zakje met ticket in de inkom van de bibliotheek. De bibliotheek zelf is gesloten. Terugbrengen van het materiaal kan enkel via de inleverbus.”

Lievegem neemt momenteel geen nieuwe lidmaatschappen aan. De dienstverlening is gratis.