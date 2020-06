CM-kantoor Waarschoot gaat definitief dicht Joeri Seymortier

07 juni 2020

11u50 0 Lievegem Het CM-kantoor in Waarschoot bij Lievegem gaat definitief dicht.

Vanaf 1 juli voert CM een wijziging door in haar dienstverlening. Een gevolg van die wijziging is dat het CM-kantoor in Waarschoot zijn deuren sluit. Door de coronacrisis is dit kantoor nu al gesloten, maar een heropening zit er niet meer in. “We gaan onze mensen en middelen gerichter inzetten. We streven naar een beter evenwicht in de verschillende dienstverleningskanalen en we willen tijd maken voor proactieve acties”, klinkt de uitleg.

Klanten van CM kunnen op de website terecht voor een persoonlijke digitale dienstverlening. Wie een medewerker wil spreken, kan bellen naar 09/224.77.11 of de vraag ook online stellen. “Naast de website en de CM-kantoren en is er ook een uitgebreid netwerk van 444 CM-brievenbussen in Oost-Vlaanderen. De dagelijkse lichting verzekert een snelle en correcte verwerking”, klinkt het nog.