Charmeoffensief: buurt mag naam kiezen voor park in omstreden verkaveling op site oude brandweer Joeri Seymortier

13 november 2019

14u43 0 Lievegem Projectontwikkelaar Acasa doet er alles aan om de buurt van de oude brandweerkazerne in Zomergem te sussen, en laat ze nu mee beslissen over de naam van het park in de nieuwe verkaveling.

De site van de oude brandweerkazerne tussen de Alfons Sifferstraat en de Blauwersstraat in Zomergem bij Lievegem, wordt door vastgoedontwikkelaar Acasa ingepalmd voor een nieuw woonproject. Er komen negen eengezinswoningen en twee appartementsgebouwen. In het ene appartementsblok komen elf wooneenheden, in het andere worden er 21 voorzien. Tussen de woningen komt er een openbare parktuin. Een groot deel van de buurt is niet opgezet met het plan en ziet liever de bomen van het Sifferbosje in plaats van een pak nieuwe huizen.

De projectontwikkelaar doet er alles aan om de brandjes met de buurt te blussen. Voor de naam van het nieuwe park in het woonproject doet Acasa een oproep aan alle omwonenden. Vanaf nu kunnen de Lievegemenaren voorstellen insturen over hoe het park volgens hen moet heten. Op de gevel van de woning Blauwersstraat 16 komt een grote affiche met een afbeelding van hoe het park er uit zal zien. Via een QR-code en link op de affiche komen de deelnemers op de website waarop ze hun voorstellen kunnen insturen. Dat kan tot eind januari 2020.

“We doen deze ludieke oproep om betrokkenheid te creëren bij de Lievegemenaars”, zegt Borries Schutte van Acasa. “Omdat ze de naam van dit nieuwe park zelf mogen kiezen, maken de omwonenden echt deel uit van het park. Met de aanleg van dit park komt er een veiligere en groene doorgang naar het centrum van het dorp. Er komt ook een buurtschuur in het park waar alle Lievegemenaars activiteiten zullen kunnen organiseren.”

Info: www.geefhetparkeennaam.be.